Hier kommt Zhejiang Weiming Environment Protection!

Die Zhejiang Weiming Environment Protection Aktie wird derzeit technisch analysiert. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 18,07 CNH, während der aktuelle Kurs bei 17,74 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -1,83 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 17,73 CNH, was einem Abstand von +0,06 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Zhejiang Weiming Environment Protection wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 63,1 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,91 und wird ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Somit erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Zhejiang Weiming Environment Protection festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erfolgt.

Im Branchenvergleich verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,85 Prozent, was einer Unterperformance von 13,73 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" entspricht. Im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Aktie sogar 17,11 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.