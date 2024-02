Hier kommt Zhejiang VIE Science!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Zhejiang Vie Science & beträgt das aktuelle KGV 23. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen in der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Zhejiang Vie Science & weder überbewertet noch unterbewertet. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zhejiang Vie Science & besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag waren die Diskussionen hauptsächlich negativ. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren vor allem positive Themen zu verzeichnen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute positiv bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Zhejiang Vie Science & wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Zhejiang Vie Science & liegt bei 14,74 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.