Hier kommt Yellow Pages!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Für Yellow Pages -Canada ergibt sich ein RSI von 45,95, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 49,35, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Yellow Pages -Canada war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 12,18 CAD verläuft, während der Aktienkurs derzeit bei 11,05 CAD liegt, was einer Differenz von -9,28 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Differenz bei -0,9 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet die Bewertung daher "Neutral".

Analysten haben Yellow Pages -Canada in den letzten zwölf Monaten mit 0 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das Kursziel für die Aktie bei 13,75 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 24,43 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Bewertung der Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt.