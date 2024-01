Hier kommt XTPL!

Weitere Suchergebnisse zu "XTPL":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation kann dazu beitragen, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Xtpl jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Xtpl ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Xtpl diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich hauptsächlich positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Dadurch erhält Xtpl auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel und beträgt für die Xtpl-Aktie in den letzten 7 Tagen 48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der Wert mit 46,56 im neutralen Bereich, weshalb die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xtpl-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 153,11 PLN liegt, während der letzte Schlusskurs bei 159 PLN liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +3,85 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 156,36 PLN nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,69 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Xtpl-Aktie somit in allen Analysen ein "Neutral"-Rating.