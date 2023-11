Hier kommt Wordline SA!

Worldline -France erhält von Anlegern eine schlechte Bewertung in sozialen Medien. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 34,9 EUR liegt und die Aktie einen Kurs von 9.416 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -73,02 Prozent, während der GD50 bei 26,68 EUR liegt, was zu einer Gesamtnote "Schlecht" führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 94 und auf 25-Tage-Basis 88,57, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zur IT-Dienstleistungsbranche hat die Aktie eine Underperformance von -32,87 Prozent in den letzten 12 Monaten gezeigt. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie 32,87 Prozent unter dem Durchschnitt. Zusammenfassend erhält Worldline -France daher ein "Schlecht"-Rating.

