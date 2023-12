Hier kommt Wolong Electric!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI für Wolong Electric einen Wert von 65,22, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung für dieses Signal als "Neutral" betrachtet. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung für die RSI führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Wolong Electric in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Wolong Electric auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit einem "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Wolong Electric in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,53 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um -0,19 Prozent gefallen sind, zeigt sich eine Underperformance von -13,34 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,13 Prozent hatte, liegt Wolong Electric um 13,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Wolong Electric diskutiert. An sieben Tagen überwogen die positiven Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren die positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Wolong Electric führt.