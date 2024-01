Hier kommt Wells Fargo!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Wells Fargo & wurde der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage auf 52,46 Punkte festgestellt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis liegt der Wert bei 35,09, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Wells Fargo & daher eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Bei der Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Wells Fargo & eingestellt waren. Es gab sechs positive und fünf negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Wells Fargo & daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im Bereich der Dividenden schüttet Wells Fargo & derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Die Differenz beträgt 135,39 Prozentpunkte. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Meinungen der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergeben insgesamt eine positive Einschätzung. Es wurden 7 Kaufempfehlungen, 3 neutrale Empfehlungen und keine schlechten Empfehlungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 48,75 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -0,67 Prozent entspricht. Insgesamt fällt die Einstufung der Analysten-Untersuchung daher ebenfalls positiv aus.