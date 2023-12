Hier kommt Wee Hur!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Wee Hur liegt bei 50 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 25 und wird als "gut" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Wee Hur in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Wee Hur war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +2,63 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Wee Hur-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "neutral" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+8,33 Prozent), was zu einer "gut" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "gut" Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Wee Hur in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,51 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -2,69 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um -4,82 Prozent gefallen sind. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Wee Hur um 2,06 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einer "neutral" Bewertung in dieser Kategorie.