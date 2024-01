Hier kommt Waseco!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Waseco-Aktie liegt mit einem Wert von 15,47 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau", was einer Abweichung von 95 Prozent entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "günstig" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Waseco-Aktie anhand trendfolgender Indikatoren bewertet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,03 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 CAD liegt, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,02 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Waseco-Aktie aktuell mit einem Wert von 50 als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 100, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung der Waseco-Aktie auf der Grundlage der fundamentalen und technischen Analyse sowie des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.