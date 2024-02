Hier kommt Wal - Mart de MexicoB de CV!

Die technische Analyse der Wal-mart De Mexico Sab De Cv zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 68,01 MXN, während der aktuelle Aktienkurs bei 68,95 MXN liegt, was einer Abweichung von +1,38 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 69,81 MXN, was einer Abweichung von -1,23 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 2,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Wal-mart De Mexico Sab De Cv-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 78,39 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine starke Schwankung und wird als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Wal-mart De Mexico Sab De Cv ist insgesamt positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, während die Dividendenpolitik und das Anleger-Sentiment jeweils mit "Schlecht" und "Gut" bewertet werden.