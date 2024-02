Hier kommt Waida MFG.!

Die technische Analyse der Waida Manufacturing-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1039 JPY einen Abstand von +0,95 Prozent zum GD200 (1029,26 JPY) aufweist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, beträgt 1040,84 JPY, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,18 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Waida Manufacturing-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 95,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Waida Manufacturing-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 gibt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Somit erhält Waida Manufacturing eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und in Diskussionen zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer grundsätzlich neutral eingestellt, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Waida Manufacturing daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Es konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt zeigt die technische Analyse und die Stimmungsanalyse, dass die Waida Manufacturing-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird.