Hier kommt Vertu Motors!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Vertu Motors derzeit bei 68,76 GBP liegt, während der Aktienkurs 71,1 GBP beträgt. Dies bedeutet, dass der Kurs der Aktie um +3,4 Prozent über dem GD200 liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 78,29 GBP, was einer Differenz von -9,18 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Ein Vergleich des Aktienkurses in der Branche zeigt, dass Vertu Motors in den letzten 12 Monaten eine Performance von 87,57 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 3,1 Prozent, was bedeutet, dass Vertu Motors im Branchenvergleich um +84,47 Prozent outperformt hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Vertu Motors mit 85,23 Prozent über dem Durchschnittswert von 2,34 Prozent. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 10,76 Euro, was 66 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31 Euro. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Vertu Motors durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".