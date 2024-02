Hier kommt Valid Solucoes Ervicos Deguranca Em Meios De Pagamento E Identificacao Adr!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Valid Solucoes E Servicos De Seguranca Em Meios De Pagamento E Identificacao derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,27 USD, während der Aktienkurs (2,53 USD) um +11,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht einer positiven Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 2,53 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Valid Solucoes E Servicos De Seguranca Em Meios De Pagamento E Identificacao als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Valid Solucoes E Servicos De Seguranca Em Meios De Pagamento E Identificacao in den letzten Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Valid Solucoes E Servicos De Seguranca Em Meios De Pagamento E Identificacao eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.