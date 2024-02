Hier kommt Unitil!

Die technische Analyse der Unitil-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 50,12 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 48,57 USD weicht um -3,09 Prozent davon ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 50,26 USD nahe dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -3,36 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Unitil-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Unitil-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Unitil mit -4,62 Prozent um mehr als 1 Prozent darüber. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,2 Prozent, wobei Unitil mit 0,58 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Unitil. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.