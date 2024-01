Hier kommt United Super Markets Holdings!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Titel. Der RSI der United Super Markets-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 27 und deutet auf eine Überverkaufssituation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 52,99, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität rund um die United Super Markets-Aktie ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der United Super Markets-Aktie mit 1017 JPY 1,02 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch aufgrund einer Distanz von -6,81 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die United Super Markets-Aktie neutral diskutiert, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.