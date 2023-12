Hier kommt UG Healthcare!

Der Relative Strength Index (RSI) der Ug Healthcare-Aktie zeigt, dass die Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 4, während der RSI auf 25-Tage-Basis 14,55 beträgt. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung nach der RSI-Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ug Healthcare-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,13 SGD liegt, was einer Abweichung von +61,54 Prozent zum letzten Schlusskurs von 0,21 SGD entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,1 SGD, was einer Abweichung von +110 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie auch bei der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Ug Healthcare in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergab, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zu den letzten Monaten üblich war und die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Daher wird Ug Healthcare insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

