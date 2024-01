Hier kommt Tourism!

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jia Yao beträgt derzeit 82,48 und liegt damit 90 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 43 im Bereich Behälter & Verpackung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Tagen als neutral. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Jia Yao daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten 12 Monaten konnte Jia Yao eine beeindruckende Performance von 352,68 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Behälter & Verpackung" im Durchschnitt nur um 4,78 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +347,9 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Jia Yao um 347,9 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in der Internet-Kommunikation für Jia Yao haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weder starke positive noch negative Ausschläge wurden in der Stimmung festgestellt, und auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.