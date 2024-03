Hier kommt Tianjin Guangyu Development!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um abzuschätzen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für China Green Electricity Investment Of Tianjin auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 18,97 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei China Green Electricity Investment Of Tianjin keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Stimmung in den sozialen Medien als "Neutral" bewertet wird, während eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die China Green Electricity Investment Of Tianjin-Aktie eine durchschnittliche Schlusskursbewertung von 10,93 CNH für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,94 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen, die von positiven Themen geprägt waren. Die Redaktion bewertet daher die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Zusammenfassend ergibt sich also eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments sowie der Aufmerksamkeit über das Unternehmen, während die technische Analyse eher gemischte Signale liefert.