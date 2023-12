Hier kommt The Gym!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator, um die Ertragslage und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Im Fall von Gym beträgt das aktuelle KGV 60, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt ein KGV von 57 aufweisen. Dies weist darauf hin, dass die Aktie von Gym aus fundamentalen Gesichtspunkten derzeit überbewertet ist, was von der Redaktion als "Schlecht"-Einschätzung bewertet wird.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI von Gym liegt bei 13,79 und der RSI25 bei 26,56, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird derzeit ein "Neutral"-Rating für die Gym-Aktie vergeben. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 102,61 GBP, während der Aktienkurs bei 105 GBP um +2,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 101,87 GBP lässt auf eine Abweichung von +3,07 Prozent schließen, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite ergibt sich eine Bewertung als "Schlecht", da diese bei 0 Prozent liegt und somit 2,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,61 Prozent (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit). Dies wird von der Redaktion als negativ bewertet.

Insgesamt ergibt sich für die Gym-Aktie daher ein eher durchwachsenes Bild, mit einer überbewerteten fundamentalen Lage, aber positiven Signalen in Bezug auf die Dynamik des Aktienkurses und eine neutrale technische Analyse.

