Hier kommt Teradata!

Derzeit wird die Teradata-Aktie an der Börse mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 52 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 52,83 Euro für jeden Euro Gewinn von Teradata zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche liegt das KGV von Teradata um 10 Prozent niedriger, weshalb der Titel als unterbewertet angesehen wird und daher als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Teradata-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, da der RSI-Wert der letzten 7 Tage bei 80 liegt. Auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Teradata. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über Teradata ist jedoch rückläufig, was zu einer negativen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Teradata im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Softwarebranche (2,25%) keine Dividende aus. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie.

Basierend auf diesen Analysen erhält die Teradata-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.