Hier kommt Teradata!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während überverkaufte Wertpapiere eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Teradata wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 beträgt derzeit 48,45 Punkte, was darauf hinweist, dass Teradata weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI7. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 35), was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Teradata liegt bei 45,44 USD. Da der Aktienkurs bei 47,31 USD notiert, ergibt sich ein Abstand von +4,12 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 45,15 USD, was einer Differenz von +4,78 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Teradata auf Basis der technischen Analyse.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Teradata derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,35 Prozent einen geringeren Ertrag bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben Teradata in den letzten zwölf Monaten mit 5 "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Aktualisierte Analystenbewertungen liegen für den letzten Monat nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Teradata liegt bei 49,25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 4,1 Prozent darstellt und daher zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit aus der technischen Analyse, der Dividendenbewertung und den Analysteneinschätzungen eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Teradata.