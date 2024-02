Hier kommt Tennessee Valley Authority!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Tennessee Valley Authority eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und sieben negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Tennessee Valley Authority daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tennessee Valley Authority-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 32, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, weshalb sie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tennessee Valley Authority.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnte in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Tennessee Valley Authority festgestellt werden. Die Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigte dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt bekommt Tennessee Valley Authority für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Tennessee Valley Authority aktuell bei 21,96 USD verläuft. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 22,49 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +2,41 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 22,47 USD und entspricht damit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".