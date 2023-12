Hier kommt Tela Bio!

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie von Tela Bio positiv. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 20 USD, was einer Erwartung von 257,14 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 5,6 USD beträgt. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt positiv eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Tela Bio hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls eine positive Einstufung. Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tela Bio-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,78 USD liegt, was einem Unterschied von -36,22 Prozent zum aktuellen Schlusskurs (5,6 USD) entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeigt für die Tela Bio-Aktie einen RSI-Wert von 58,96 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI-Wert von 51, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt die technische Analyse zu einer "Neutral"-Einstufung für die Tela Bio-Aktie.