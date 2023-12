Hier kommt Technical Communications!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Technical Communications liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,38 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Technical Communications derzeit bei 0,74 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,42 USD liegt und damit um -43,24 Prozent abweicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,55 USD, was einer Differenz von -23,64 Prozent entspricht, ergibt sich ein "Schlecht"-Signal. Die Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Technical Communications im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,37 Prozent erzielt, was 51,95 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -2,61 Prozent, und Technical Communications liegt aktuell 44,75 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Bei weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Technical Communications in den vergangenen Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Technical Communications daher als "Neutral"-Wert eingestuft.