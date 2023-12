Hier kommt Takasho!

In den letzten Wochen gab es bei Takasho keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild oder im Buzz. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab. Daher wird das Kriterium der Stimmungslage als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Anzahl der Beiträge, wurden keine wesentlichen Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Takasho daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Auch das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Takasho aktuell 15,68 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da sie sich 26,11 Prozent unter dem GD200 befindet.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Aktie ebenfalls als "Schlecht", da der RSI7 bei 100 liegt und der RSI25 bei 79,8, was jeweils zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also in allen analysierten Bereichen eine eher negative Einschätzung für die Takasho-Aktie.