Hier kommt TSS Inc!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Basierend auf diesem Wert ist -Md mit einem KGV von 11,76 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 53,84 in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", was einer Unterbewertung von 78 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich -Md ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

Um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Die RSI-Werte für -Md liegen bei 66,67 (7-Tage-RSI) und 60 (25-Tage-RSI), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmung in den sozialen Medien zeigen keine auffälligen Unterschiede, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Aspekt führt.

Insgesamt erhält -Md daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysefaktoren.