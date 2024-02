Hier kommt TATNEFT!

Die technische Analyse der Tatneft Pjsc-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 580,81 RUB lag. Am letzten Handelstag stieg der Schlusskurs jedoch auf 712,1 RUB, was einem Unterschied von +22,6 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 680,08 RUB wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt (+4,71 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tatneft Pjsc also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sechs Tagen, die von positiven Themen geprägt waren, und drei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tatneft Pjsc diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die aktuelle Dividendenrendite für Tatneft Pjsc beträgt 6,09 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (6,18) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Tatneft Pjsc eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Allerdings wurde auch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Tatneft Pjsc daher in diesem Bereich ein "Schlecht".