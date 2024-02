Hier kommt Swoop Holdings!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Swoop in den letzten Wochen relativ stabil geblieben ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht besonders auffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs von 0,2 AUD der Swoop-Aktie sich um -13,04 Prozent vom GD200 (0,23 AUD) entfernt hat - ein deutlich negatives Signal. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt mit 0,22 AUD unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls auf eine negative Entwicklung hindeutet. Insgesamt wird der Kurs der Swoop-Aktie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI für die Swoop-Aktie bei 40 liegt, was als neutral angesehen wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 55 auf eine neutrale Situation hin. Daher erhält die Swoop-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Swoop-Aktie sowohl in technischer als auch in sozialer Hinsicht gemischte Signale zeigt und daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.