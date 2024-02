Hier kommt Sugai Chemical Industry!

Die Stimmung und Aktivität rund um Sugai Chemical Industry in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Sugai Chemical Industry. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Sugai Chemical Industry von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies basiert auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen über den Wert in den letzten zwei Wochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sugai Chemical Industry-Aktie zeigt einen Wert von 47, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ein Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (48,25) führt zu demselben Ergebnis - die Aktie erhält auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Sugai Chemical Industry aktuell bei 2362,23 JPY, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2500 JPY und hat somit einen Abstand von +5,83 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 2493,44 JPY angenommen, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.