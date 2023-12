Hier kommt Suburban Propane!

Die Suburban Propane-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 15,58 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 18,06 USD, was einem Unterschied von +15,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 17,21 USD, was einem Anstieg von +4,94 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Suburban Propane eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage liegt bei 44,35 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,04, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Suburban Propane-Aktie in diesem Punkt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche hat Suburban Propane in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +15,67 Prozent erzielt. Die durchschnittliche Performance in diesem Sektor betrug 4,82 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in diesem Bereich.

Die Anlegerstimmung gegenüber Suburban Propane war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit insgesamt acht positiven und zwei negativen Tagen in den Diskussionen in den sozialen Medien. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Suburban Propane eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.