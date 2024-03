Hier kommt Spotify S!

Weitere Suchergebnisse zu "Spotify":

In den letzten Wochen konnte bei Spotify eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf einer Analyse der Meinungen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Auch die Diskussionsstärke, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, nahm ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Spotify daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt jedoch ein positives Bild, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 173,67 USD liegt und der aktuelle Aktienkurs (256,41 USD) um +47,64 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 216,34 USD entspricht einer Abweichung von +18,52 Prozent und wird daher ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält Spotify daher in der technischen Analyse ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Spotify zeigt ebenfalls eine positive Bewertung. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 18,59 und der RSI25 bei 21,35, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen, die sich mit Spotify befasst haben. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für Spotify, mit positiven technischen Indikatoren, aber einer negativen Anleger-Stimmung. Dies sollte Anleger dazu veranlassen, die Entwicklungen genau im Auge zu behalten.