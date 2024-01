Hier kommt Spire!

Die Analysteneinschätzung für Spire liegt bei einem neutralen Rating, basierend auf 0 guten, 2 neutralen und 0 schlechten Bewertungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten. Im Durchschnitt beträgt das Kursziel für die Aktie 73 USD, was einem potenziellen Anstieg um 16,43 Prozent entspricht. Daher wird die Spire-Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

In Bezug auf das Stimmungsbild gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Spire-Aktie derzeit als "neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage liegt bei 62,74 USD, während der aktuelle Kurs bei 62,7 USD liegt. Dies entspricht einer "neutralen" Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 60,77 USD, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Spire-Aktie zeigt sich weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "neutral" bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI (58) als auch der 25-Tage-RSI (44,78) unterstützen diese Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Spire-Aktie basierend auf den Analystenmeinungen, dem Stimmungsbild und der technischen Analyse.