Hier kommt Southern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Aktienanalyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für Southern liegt der RSI aktuell bei 63,01, was auf neutralen Status hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 65, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Southern insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 7,14 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite für Southern beträgt 3,92 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,41 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche hat Southern in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,7 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +7,7 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.