Hier kommt SoftwareONE Holding!

Die Softwareone-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen laut technischer Analyse einen Durchschnittsschlusskurs von 16,68 CHF verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,26 CHF, was einem Unterschied von -2,52 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und dieser beträgt aktuell 17,32 CHF, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -6,12 Prozent darunter liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls, dass die Aktie von Softwareone neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 72,92, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 76,01 liegt und daher auch eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators vergeben.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung rund um Softwareone in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Softwareone wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Softwareone bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.