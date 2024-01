Hier kommt Softing!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Softing in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt.

Die Dividendenrendite von Softing beträgt 1,6 Prozent, was 1,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Softing-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 liegt bei 20, was als gut eingestuft wird, während der RSI25 bei 60,78 liegt und somit neutral bewertet wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs mit 6,51 EUR angegeben, während der aktuelle Kurs bei 5,7 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung, ebenso wie der Abstand zum GD200, der bei -12,44 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 5,98 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Softing-Aktie aufgrund der verschiedenen Faktoren neutral bewertet.