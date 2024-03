Hier kommt Snowflake!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet widerspiegeln. Eine Untersuchung der Aktie von Snowflake in Bezug auf diese Faktoren ergab eine mittlere Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Snowflake zeigt kaum Änderungen und entspricht somit auch einem "Neutral"-Rating, was eine neutrale Langzeitstimmungslage für die Aktie bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Snowflake-Aktie hat einen Wert von 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (36,23) zeigt ebenfalls, dass Snowflake weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Snowflake.

Die Analysten haben die Aktie der Snowflake in den letzten zwölf Monaten mit 15 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 194,86 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -15,62 Prozent bedeutet und somit die Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten für die Aktie der Snowflake die Einschätzung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Snowflake derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der Kurs der Aktie liegt um +31,67 Prozent über dem GD200 des Wertes, was als positiv bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +12,22 Prozent, was zu einer weiteren Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut" für die Aktie.