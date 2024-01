Hier kommt SmartFinancial!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei Smartfinancial liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 69,68 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass Smartfinancial weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 49,32), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Smartfinancial 10, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" durchschnittlich ein KGV von 15 aufweisen. Somit ist Smartfinancial aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Smartfinancial liegt derzeit bei 1,59 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,98 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Smartfinancial. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über Smartfinancial zeigt, dass das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.