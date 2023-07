Hier kommt Sino-German United!

Weitere Suchergebnisse zu "Investcorp Europe Acquisition Corp I":

Sino-german United, ein Unternehmen aus dem Markt "Investment Banking & Brokerage", notiert aktuell (Stand 08:48 Uhr) mit 0.5 EUR unverändert, die Heimatbörse des Unternehmens ist Frankfurt.

Wie Sino-german United derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Sino-german United zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Sino-german United. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Sino-german United daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Sino-german United von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Sino-german United-Aktie ein Durchschnitt von 0,44 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,5 EUR (+13,64 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 0,48 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,17 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Sino-german United ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Sino-german United erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.