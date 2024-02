Hier kommt Singapore Telecommunications PK!

Der Aktienkurs von Singapore Telecommunications hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 9,41 Prozent erreicht, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -8,9 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Singapore Telecommunications. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen war in etwa normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Singapore Telecommunications diskutiert. Dies spiegelte sich auch in einer überwiegend positiven Stimmung der Anleger wider, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass Singapore Telecommunications weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 36,36) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 55,32). Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Singapore Telecommunications daher mit einer "Neutral"-Bewertung in unserer Analyse eingestuft.