Hier kommt Sims Metal Management!

Der Aktienkurs von Sims hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 21,86 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -15,34 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +37,2 Prozent für Sims entspricht. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -15,34 Prozent, wobei Sims um 37,2 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhielt Sims ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung für Sims festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Sims, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Sims derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 14,57 AUD, während der Kurs der Aktie bei 13,95 AUD liegt, was einer Abweichung von -4,26 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beläuft sich auf 13,97 AUD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,14 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 94,48, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,63, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Aufgrund dieses Gesamtbildes wird die Aktie mit einem Rating "Schlecht" bewertet.