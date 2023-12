Hier kommt Shunten International!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Shunten ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als neutral bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shunten-Aktie kurzfristig als überverkauft gilt, während sie auf längerfristiger Basis als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie also eine gute Bewertung im Hinblick auf den RSI.

Die technische Analyse ergibt gemischte Resultate: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist einen Abwärtstrend auf, wohingegen der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine neutrale Bewertung ergibt.

Insgesamt wird Shunten daher in der einfachen Charttechnik als neutral bewertet.