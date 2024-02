Hier kommt Shell!

Weitere Suchergebnisse zu "Sodexo":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shell-Aktie zeigt einen Wert von 75 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 41,33, was bedeutet, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie auf Basis des 25-Tage-RSI mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für Shell daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shell liegt derzeit bei 2478,46 GBP, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging mit 2459,5 GBP aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -0,76 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 2483,45 GBP, was einer Differenz von -0,96 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Shell-Aktie unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich daher auch in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht" für Shell.

Die Analysten bewerten die Shell-Aktie derzeit mit "Gut", basierend auf 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 23,73 Prozent hin, was ebenfalls einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Shell daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.