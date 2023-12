Hier kommt Shanxi Securities!

Weitere Suchergebnisse zu "Amundi":

Die Dividendenpolitik von Shanxi Securities wird derzeit von unseren Analysten neutral bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -0,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Shanxi Securities um mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere Rendite in der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt 6,2 Prozent, wohingegen Shanxi Securities lediglich 5,31 Prozent vorweisen kann. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Langfristig zeigt die Diskussion im Internet eine starke Aktivität in Bezug auf Shanxi Securities, wobei die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Somit wird das langfristige Stimmungsbild als positiv bewertet. Die technische Analyse ergibt eine gemischte Bewertung. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer negativen Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine ähnliche Höhe wie der letzte Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird Shanxi Securities auf Basis dieser Analysen mit einer neutralen Bewertung versehen.

Shanxi Securities kaufen, halten oder verkaufen?

