Hier kommt Shanghai Pharmaceuticals Holding!

Der Aktienkurs von Shanghai hat im letzten Jahr eine Rendite von -16,34 Prozent erzielt, was 1,93 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -13,25 Prozent, und Shanghai liegt aktuell 3,09 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shanghai neutral diskutiert, aber in den letzten Tagen überwiegend negativ. Daher wird die Aktie heute ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Internetdiskussionen können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Shanghai wurde eine starke Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings wird eine negative Veränderung der Stimmungsrate festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -20,74 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -4,69 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Shanghai als "Neutral" bewertet, basierend auf verschiedenen Faktoren wie der Rendite, dem Anleger-Sentiment, dem Buzz und der technischen Analyse.