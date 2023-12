Hier kommt Serko!

Die technische Analyse von Serko-Aktien zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 3,33 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 3,75 AUD, was einem Unterschied von +12,61 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,91 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs ähnlich hoch (-4,09 Prozent) war. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 81, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 53,36, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Serko.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Serko festgestellt wurde. Daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen diskutierten. Daher wird die Aktie auch hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.