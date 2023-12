Hier kommt SecuAvail!

Die Stimmung der Anleger zu der Aktie von Secuavail bleibt neutral, so das Anleger-Sentiment-Barometer. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Auch in den letzten Tagen sind keine besonderen Themen aufgekommen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Position der Secuavail-Aktie. Der RSI7 liegt bei 78,57, was eine "Schlecht"-Empfehlung und der RSI25 bei 50, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsaktivität über Secuavail, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine neutrale Position der Secuavail-Aktie. Der GD200 verläuft bei 275,4 JPY, während der Kurs der Aktie bei 285 JPY liegt, was einer Abweichung von +3,49 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ist jedoch eine Abweichung von -6,61 Prozent zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Neutral" für die Aktie.