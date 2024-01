Hier kommt Seazen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Für die Seazen-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 55, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 69,47 ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt angewendet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Seazen-Aktie beträgt 1,55 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,22 HKD liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 1,32 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen zu Seazen waren neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die langfristige Stimmungslage und Diskussionsintensität im Internet ergaben ebenfalls ein neutrales Bild, wodurch die Aktie von Seazen insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Dies deutet darauf hin, dass die langfristige Stimmung rund um die Aktie stabil ist und keine großen Veränderungen aufweist.