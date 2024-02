Hier kommt Search Minerals!

Der Aktienkurs von Search Minerals hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -66,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") einer Unterperformance von 45,11 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,56 Prozent, wobei Search Minerals aktuell 45,11 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Search Minerals in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Search Minerals mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,04 bewertet, was 91 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (327,5). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie (0,025 CAD) um -16,67 Prozent über dem GD200 des Wertes von 0,03 CAD liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,02 CAD, was einer Abweichung von +25 Prozent entspricht und zu der Einstufung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".