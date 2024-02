Hier kommt Salesforce!

Die Aktie von Salesforce wird derzeit anhand verschiedener Kriterien bewertet. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs, dass die Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 229,74 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie um +27,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit 274,25 USD eine Abweichung von +6,76 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird.

In Bezug auf die fundamentalen Daten zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 64,99 Euro, was 10 Prozent höher ist als der Durchschnitt in der Branche. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Auch in Bezug auf die Dividende schneidet Salesforce schlechter ab als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,21 Prozent erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Salesforce konzentriert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Statistische Auswertungen zeigen zudem einen Überhang von Verkaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.