Hier kommt Sabre Gold Mines!

In den letzten Wochen konnte bei Sabre Gold Mines eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, die sich negativ entwickelt hat. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen gezeigt hat. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden.

In Bezug auf das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs ergibt sich bei Sabre Gold Mines eine negative Differenz von -3,66 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sabre Gold Mines-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergeben ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Sabre Gold Mines-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich eine negative Bewertung. Der Schlusskurs liegt deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine positive Bewertung, da der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.